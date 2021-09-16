日本女星竹內結子去年9月27日驚傳在家輕生過世，享年40歲，如今她驟逝將滿一年，日媒報導至今她的骨灰仍未下葬，由於她的丈夫中林大樹仍難接受事實，還無法決定要將愛妻的骨灰置於何處，於是決定先放在家中供奉，求證中林大樹的父親，對方不願多談。

竹內結子1996年演出《新木曜的怪談 Cyborg》出道，之後以《午餐女王》走紅，被稱作「笑顏女王」，電影代表作則有《現在，很想見你》，2005年她拍攝該部電影時更與中村獅童假戲真做相戀結婚，並生下一子，但隔年男方傳出酒駕，雙方關係陷入冰點，竹內結子也在同年申請離婚。

2009年竹內結子與小4歲的中林大樹傳出緋聞，2019年兩人宣布結婚，去年才生下愛的結晶兒子，沒想到9月就傳出竹內結子疑因產後憂鬱想不開，而她過世一個月後，日媒便拍到中林大樹一臉憔悴、臉上掛著黑眼圈現身街頭，手上的婚戒並未摘除，似乎仍不願接受另一半過世的事實。

據《女性自身》報導，竹內結子的親戚透露，原本大家計畫將她葬在竹內結子母親的墓地旁，但中林大樹仍在考慮，過去一年中林大樹全面停工，專心照顧兩人所生的兒子及竹內結子與前夫所生的14歲兒子，而兩人的經紀公司回應，家屬正在討論竹內結子的後事，會在適當時機完成下葬等事宜，目前暫時將骨灰放在家中，而竹內結子過去透露愛喝啤酒，最喜歡下班後來一杯冰啤酒慶祝，中林大樹因此天天都會放上一瓶啤酒祭祀，希望太太在另一個世界也能開心。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！