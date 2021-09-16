9月16日4時33分，四川瀘州市瀘縣發生6.0級地震，震源深度108公里。（新華社）

9月16日4時33分，四川瀘州市瀘縣發生6.0級地震，震源深度108公里。（新華社）

9月16日4時33分，四川瀘州市瀘縣發生6.0級地震，震源深度108公里。截至7時30分，地震已造成2人死亡，3人重傷，57人輕傷，轉移安置6904人，部分房屋倒塌，瀘州高鐵站停運。大陸中央應急管理部啟動地震應急三級回應。四川省地震局研判，瀘縣近期發生更大地震的可能性不大。

大陸澎湃新聞報導，中國地震台網正式測定：9月16日04時33分在瀘州市瀘縣（北緯29.20度，東經105.34度）發生6.0級地震，震源深度10千米。

本次地震震中距瀘州市瀘縣福集鎮2公里、距瀘州市瀘縣城西工業園區5公里，震中所在嘉明鎮，人口密度1087人／平方公里，瀘縣人口密度499人／平方公里。

四川瀘州瀘縣發生6.0級地震，應急管理部啟動地震應急三級回應，派出由中國地震局副局長帶隊的工作組趕赴現場指導抗震救災工作。

四川瀘州市宣傳部指出，截至9月16日7時30分，瀘縣「9·16」地震導致死亡2人，重傷3人，輕傷57人，轉移安置6904人。

目前瀘縣全縣居民房屋倒塌35處、嚴重損壞188間，1處車站受損。瀘縣客運站牆體拉裂嚴重。

此外，瀘縣8個通訊基站受損，導致500戶個人使用者信號中斷。

瀘縣已經出動20個鎮（街道）常備應急隊伍共3862人，省、市、縣派出專業救援力量7支，共220人趕到現場進行救援。

中國鐵路成都局指出，9月16日，四川省瀘州市瀘縣附近發生6.0級地震後，西成高鐵、成貴鐵路、渝貴鐵路、蘭渝鐵路、鄭渝高鐵、滬蓉鐵路、成渝高鐵、綿瀘高鐵、成灌鐵路、成雅鐵路、內六鐵路等線路的部分車站有不同程度震感。為確保旅客生命財產安全和鐵路運輸安全，鐵路部門迅速啟動應急預案，緊急封鎖相關區段，全面檢查線路設備。受此影響，途經列車將不同程度晚點。

7時30分，四川省地震局召開新聞說明會，四川省地震局副局長杜斌，四川地震台副台長，高級工程師張致偉說明，截至16日06時00分，震區尚未記錄到M3.0級以上餘震。

專家根據區域構造特徵、歷史地震活動水準、地震序列特點等綜合分析認為，該區域近期發生更大地震的可能性不大，但餘震仍將持續一段時間，應注意後續餘震的防範工作。震中附近地區抗震設防烈度為6~7度，後續地震造成建築物嚴重破壞的可能性不大。

在此次瀘縣地震中，四川地震烈度速報與預警系統震後5秒在當地部署的轉發平台和終端發出預警資訊，發揮了較好的減災實效。四川境內多趟列車將晚點運行。