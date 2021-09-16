振興不落人後 柯文哲公布北市振興加碼方案

北市振興加碼方案。

北市五倍券綁悠遊卡優惠。(中時新聞網直播)

北市敬老愛心卡綁五倍券優惠。(中時新聞網直播)

振興五倍券將於10月發放，其中台北市日前宣布推出「熊好券」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份。市長柯文哲今(16日)再公布振興加碼方案，特別推出五倍券選悠遊卡、悠遊付相關優惠，他說，非常鼓勵一卡一通一付，採用悠遊付領振興券，消費五千給五千，類似折價券再去買東西；綁定悠遊卡敬老卡的話可加價購健康防疫家電，一般悠遊卡用戶也有相關優惠。

根據悠遊卡公司公布優惠方案，五倍券綁定悠遊付，可獲得的超值5000元大禮包，大禮包優惠券有網購優惠2000、3C百貨1000、藥局美妝1000、超商超市1000。五倍券綁定台北市敬老愛心卡則有千元家電輕鬆買，激省三選一。

針對廣大悠遊卡友，悠遊卡公司也推出悠遊卡綁定五倍券，前4萬名則提供超值綁定禮。其中，前10000名成功綁定悠遊卡享300元加碼回饋，前10001名至前30000名成功綁定悠遊卡享200元加碼回饋，前30001名至前40000名成功綁定悠遊卡享100元加碼回饋。除此之外，以悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，特別加贈價值3000元的振興大禮包(限量2萬份)，同享高回饋率優惠。