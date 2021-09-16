美、英、澳今天共同宣布成立一個新的三方安全倡議，協助澳洲發展核動力潛艇，確保印太和平穩定。中國駐華盛頓大使館對此表示，各國應「擺脫冷戰思維和意識形態偏見」。

隨著中國在印太地區影響力日益增長，美國、英國和澳洲今天宣布將建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艇，確保印度－太平洋和平穩定。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對此表示，各國不應建立針對或損害第三方利益的排他性聯盟，尤其應該擺脫冷戰思維和意識形態偏見。

美國總統拜登說：「美國、澳洲和英國長期以來一直是忠實且有能力的合作夥伴，我們的關係如今變得更加緊密。」

「今天，我們又邁出了歷史性的一步，深化和正式化我們三方之間的合作，因為我們都意識到確保印太區域長期和平穩定的必要性。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美、英、澳領袖宣布成立名為AUKUS的三方合作之前，多名官員堅稱，這3個英語系海上民主國家的新夥伴關係並非針對特定國家。

他們表示，3國將在未來幾個月召開一連串會議，就網路問題、先進技術和國防方面進行協調，以更妥善地應對現代安全挑戰。

「這事關維護印度－太平洋地區的和平與穩定。」

拜登說，建立AUKUS有其必要，因為「我們必須要能面對此區域當前戰略環境與可能變化」，因為各國乃至全球未來都取決於一個自由開放的印太地區在未來數十年裡持久與繁榮，「這與投資我們最強大力量來源、我們的聯盟有關，並更新他們以更好地因應今天與明天的威脅」。