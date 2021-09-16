漢光37號演習「天雷操演」16日一早在枋山滿豐陣地登場，雖與去年一樣因疫情因素縮減規模也不開放參訪，但仍吸引不少群眾擠在台26線竹坑段的海岸旁爭看M110自走砲、M109自走砲及155榴砲等重砲射擊壯觀場面。
陸軍第八軍團四三砲指部16日一早8時30分在枋山滿豐陣地進行重砲保養射擊「天雷操演」，而不同於往年漢光演習有多軍聯合出擊，今年只有以重砲保養射擊為主軸，沒有F16及戰鬥直升機配合演訓，不過重砲保養射擊與過去相似，依序由各門砲實施「聯合舟波攻擊」，共射擊100發各式彈藥。
漢光37號演習「天雷操演」16日一早在枋山滿豐陣地登場，雖與去年一樣因疫情因素縮減規模也不開放參訪，但仍吸引不少群眾擠在台26線竹坑段的海岸旁爭看M110自走砲、M109自走砲及155榴砲等重砲射擊壯觀場面。
陸軍第八軍團四三砲指部16日一早8時30分在枋山滿豐陣地進行重砲保養射擊「天雷操演」，而不同於往年漢光演習有多軍聯合出擊，今年只有以重砲保養射擊為主軸，沒有F16及戰鬥直升機配合演訓，不過重砲保養射擊與過去相似，依序由各門砲實施「聯合舟波攻擊」，共射擊100發各式彈藥。
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