漢光演習「天雷操演」枋山滿豐陣地登場，重砲射擊場面壯觀。（謝佳潾攝）

漢光演習「天雷操演」枋山滿豐陣地登場，重砲射擊場面壯觀。（謝佳潾攝）

漢光演習「天雷操演」枋山滿豐陣地登場，重砲射擊場面壯觀。（謝佳潾攝）

「漢光37號」實兵演練16日在屏東車城滿豐漁場實施反登陸火砲射擊，陸軍564、333旅聯兵營及43砲指部等單位，以155榴炮、M109、M110自走砲打擊假想敵，當砲兵部隊待命射擊時，一群人字形排列的大白鷺正好適時飛過前面海域。（黃子明攝）

漢光37號演習「天雷操演」16日一早在枋山滿豐陣地登場，雖與去年一樣因疫情因素縮減規模也不開放參訪，但仍吸引不少群眾擠在台26線竹坑段的海岸旁爭看M110自走砲、M109自走砲及155榴砲等重砲射擊壯觀場面。

陸軍第八軍團四三砲指部16日一早8時30分在枋山滿豐陣地進行重砲保養射擊「天雷操演」，而不同於往年漢光演習有多軍聯合出擊，今年只有以重砲保養射擊為主軸，沒有F16及戰鬥直升機配合演訓，不過重砲保養射擊與過去相似，依序由各門砲實施「聯合舟波攻擊」，共射擊100發各式彈藥。