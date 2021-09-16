中國歷史上的四大美人之一貂蟬，時常出現在現今的影視作品中，卻有無數高顏值的氣質女星來詮釋這個絕世美人的角色，包括劉亦菲、張敏、陳紅、曹穎、佟麗婭，一字排開各個都是大美女，然而卻有娛樂專欄將其作比較，認為演出貂蟬仙氣的女星只有這一位。

貂蟬的容貌雖不可考，但由於歷史記載她的臉蛋美若天仙，引發後人無限遐想，在那個純樸的年代，貂蟬的美是天然、沒有過多裝飾的，因此演出貂蟬的女星，本身的底子和氣質是否過關就成為最大的考驗，娛樂專欄就點出，在曾演過貂蟬的5位女星中，劉亦菲最能表現出貂蟬的韻味。

劉亦菲版本的貂蟬被封仙氣十足。(圖/翻攝自微博)

劉亦菲不食人間煙火的氣質讓她被封為「神仙姐姐」，是不少人心目中最美的仙女，還曾被評論過，「沒有錦衣華飾卻天然風情難擋，一身紅衣披肩，詮釋出古代美人韻味」，也因為如此，當她換上貂蟬經典的紅白服裝，更能襯托出她的自身氣場。

佟麗婭扮貂蟬的表演令人難忘。(圖/翻攝自微博)

不僅劉亦菲，新疆女神佟麗婭也被點名，除了她驚人的美貌之外，佟麗婭2015年在元宵晚會上表演舞蹈「貂蟬拜月」，儀態端莊又撫媚動人，獲得高度評價，而女星張敏因為本身氣場強大，一改世人對貂蟬柔弱的印象，也被封為是最特別的貂蟬。