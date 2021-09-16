從古至今，外星生物是否存在，一直是人們感興趣的話題之一，專家們也不斷探索，從中尋找蛛絲馬跡。不過科學家最新的研究卻發現，距離地球4100萬公里、來自金星的化學物質，竟然出現在地球生物的糞便中，而這類生物正是動物園內深受民眾喜愛的企鵝！

綜合外媒報導，倫敦帝國理工學院博士戴夫（Dave Clements）在分析巴布亞企鵝（Pygoscelis papua）的糞便時，意外發現一種無色、劇毒、有魚腥臭味的氣體，而這種氣體是金星上特有的物質「磷化氫」（phosphine），研究團隊不解，為何金星上的特殊物質會出現在生活於地球上的游禽體內，因此推測企鵝很可能是大家一直搜尋的「外星物種」。

戴夫表示，地球上有許多「磷化氫」大多都是透過工業合成，或是透過厭氧菌形成，這種細菌存在於池塘黏液和獾類的內臟之中，因此推測企鵝體內的磷化氫可能與防禦訊號有關，「但我們對磷化氫的來源一無所知，接下來計劃研究巴布亞企鵝的生活方式來釐清」。

戴夫強調，人類可能已經發現了一種外星生命，透過對企鵝的進一步研究，將有助於人類辨別存在於其他星球的生命形式。

由於金星逾96％都是二氧化碳，且表面大氣壓力是地球的92倍，加上溫度高達462°C，因此過去外界一致認為金星上不可能會有生命，直到去年9月科學家在金星大氣層中發現大量的磷化氫，再次激發了科學家對金星的好奇心。

戴夫提到，未來若是有足夠證據顯示金星存在生命，應著重在「地球與金星上的生命是否有共同起源」。