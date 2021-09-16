15日歐股走跌，因西班牙能源政策改弦易轍，導致公共設施族群大跌。同時，精品類股也因為中國大陸經濟成長可能趨緩而疲弱。歐洲STOXX 600指數收463.91點，跌3.74點或0.80%，與8月中所創高點相較已下修2.5%。

歐洲地區電費高漲尤其是瓦斯費用，導致民怨四起。為平息眾怒，希臘答應撥發補助金，義大利也將檢討電費結構。

西班牙政府則頒布緊急命令，限制天然氣價格再漲，且在冬天時大減電費稅金。公用設施業者聞聲大跌2.9%，其中，歐洲規模最大的Enel跌幅甚至超過5%。另方面，西班牙IBEX指數也下跌1.7%，在歐股中跌幅最大。

15日，中國大陸8月的經濟數據，在消費、投資、工業等均低於預估值，其中，零售才年增2.5%，遠遜於市場預估的7%。

外匯平台OANDA認為，中國大陸經濟成長堪慮，讓外資卻步。再加上當地政府大力整頓下，不知道誰會是下一個被嚴打對象。

另外，中國大陸福建疫情升溫，還有澳門博弈業者擬遭修法管控，歐洲零售類股也下跌2.3%。例如，法國精品商LVMH與Kering都跌逾4%，因為澳門博弈產業對歐洲精品業績貢獻度很大。

由於市場對全球經濟成長有疑慮，月線已連7紅的STOXX 600指數，9月表現可能會反轉。拿英國來說，因8月通膨創歷史新高，英國股市表現不佳。

個股來說，財報低於預期的快時尚業者H&M收跌3.1%。不過，擁有Zara品牌的Inditex，雖業績數字亮眼，但也收跌1.3%。

荷蘭線上食物外送平台Just Eat Takeaway跌4.6%，因為競爭對手Deliveroo與亞馬遜將提供自己高級會員免費外送服務。同時，Deliveroo上漲1.1%。

因美國原油庫量大減，油價大漲下，原油相關族群漲幅凌人。