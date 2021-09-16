美國眾議院委員會周三通過了提高富人和公司稅的議案，為拜登總統的3.5兆美元社會支出方案提供資金，但另一項調降藥品價格的條款仍然在國會其他委員會卡關。

以民主黨為首的眾議院歲入委員會（House Committee on Ways and Means）周三以24票對19票通過3.5兆美元法案中與稅負相關的部分，包括將最高個人所得稅率從37%提高到39.6%，以及將最高公司稅率從21%提高到26.5%。

此外，針對個人所得超過500萬美元的美國人將課徵3%的附加稅，而應稅收入超過40萬美元的美國人，其資本利得稅率將從20%提高到25%。

根據此前眾議院歲入委員會主席尼爾（Richard Neal）公布的計畫，在公司稅方面，年收入低於40萬美元的累進公司稅率設定為18%，年收入不超過500萬美元的累進稅率為21%，而年收入超過500萬美元的累進稅率為26.5%。對於年收入超過1,000萬美元的公司，累進稅率的優惠措施將逐步退場。

在共和黨於2017年推動減稅，將聯邦最高公司稅率調降至21%之前，美國的最高公司稅率為35%，拜登上任後曾提議將公司稅率從21%提高到28%。

該眾院委員會完成的工作，被視為是對眾議院和參議院領導人的建議，他們將在未來幾周內擬定大規模稅賦和支出法案的最終版本。

民主黨人的目標是動用預算調解機制，在沒有任何共和黨人支持下通過這項法案，這表示他們在眾議院不能失去超過3票，而在五五分的參議院更是一票都不能少。

白宮表示，拜登總統已在周三分別會見民主黨溫和派參議員曼欽（Joe Manchin）和希尼瑪（Kyrsten Sinema）。曼欽日前接受媒體訪問時表示，他不會支持這項3.5兆美元經濟法案，並表示國會也「絕不可能」達成眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）設定的法案通過時間表。

亞利桑那州參議員希尼瑪也表態不支持。

佩洛西設定的目標是在9月27日前通過該法案。

民主黨推進醫療照護的努力則受到挫折，黨內溫和派和進步派之間的分歧在眾議院能源和商務委員會（House Energy and Commerce Committee）上演，該委員會以29票對29票否決了一項允許老人健保計畫Medicare與藥廠就調降藥價進行談判的條款。藥廠表示，這項措施將扼殺產業創新。

眾議院議長佩洛西的發言人對此表示，隨著擬定法案最終版本的工作繼續進行，這項條款仍將是《重建美好方案》（Build Back Better）的基石。