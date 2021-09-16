1.台積電(2330)：今除息2.75元，股價開低後旋即翻紅，1日填息。
2.聯電(2303)：外資連兩日買超、昨投信加入多頭行列，加上昨夜ADR小漲，帶動盤初股價漲逾2.7%，拚重回5日線。
3.中鋼(2002)：短線漲價利多盡，昨外資、自營商聯手轉賣超，今早股價連續第三天走弱。
4.裕隆(2201)：MIH第一代電動車將亮相，今早多頭續催油門，股價再漲逾2.5%，重回40關上。
5.騰輝電子-KY(6672)：太空產業商機大，加上漲價題材，外資再度轉買超，盤初上攻逾4%，重返5日線。
6.欣興(3037)：旺季需求加上蘋果題材，晨盤一度漲逾3%。
7.亞聚(1308)：斯爾邦調升大陸EVA報價至2.56萬元人民幣，營運沾光，早盤衝漲逾7%。
8.台聚(1304)：報價漲價消息可望激勵營運，加上國際油價連漲，盤初走揚漲逾4.5%。
9.好樂迪(9943)：9月20日後警戒不降級，擬放寬大型場所人數上限，盼開放KTV，晨盤漲逾3.5%。
10.創意(3443)：7奈米NRE比重拉升，助攻毛利率回溫，早盤開攻漲逾4%。
11.偉詮電(2436)：iPhone13快充瓦數提升，營運添色可期，股價上漲逾4%，拚穩80元關卡。
12.台郡(6269)：蘋果光續閃耀，晨盤上揚漲逾3%。
13.華新(1605)：全球基建需求爆發，不鏽鋼價量俱揚助營運，早盤漲逾1%、站回季線。
14.聯華(1229)：搭上秋節商機，及股息入帳，早盤獲多頭青睞、續漲逾1.5%，登今年來新高價。
15.精聯(3652)：Q3營運看旺，開盤即拉出第2根漲停，隨後維持逾7.5%漲幅。
16.力肯(1570)：H2出貨看增，盤初放量漲逾3%。
17.台塑化(6505)：獲外資連4買，股價沿5日線攀揚，晨盤一度彈升近2%，進逼百元關。
18.振曜(6143)：揚州廠復工，9月營收回溫，今獲買盤點火，股價一度觸頂，躍上季線。
19.元禎(1725)：8月營收強強滾，擬斥資3.62億元建北部發貨中心廠房，晨盤火速攻頂，站上25元。
20.位速(3508)：8月業績帶勁+股價位階低，連兩日獲買盤點火，今放量彈漲6%，攻克季線。
21.鑫科(3663)：獲外資連2買，連拉2根漲停，進逼50元關卡。
22.信大(1109)：水泥漲價一波波，預期到年底營運可逐月成長，今價量俱揚彈漲3%，重返季線。(編輯整理：李慧蘭)
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