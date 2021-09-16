威宏-KY(8442)Q3為營運旺季，但受越南疫情停工影響，營收及獲利恐將呈現季減的情形，2021年在運動裝備事業穩定成長、德御薩摩亞正式併入營運，以及精品事業虧損縮小，法人樂觀看待，威宏今年營運將由虧轉盈。

威宏指出，8月份東南亞疫情嚴重，其中威宏旗下越南廠配合當地政府防疫措施，採取「三就地」或只進不出等防疫政策，影響實際生產出貨情況，威宏表示，目前越南疫情可望在本月份得到有效控制，各大客戶並未因此下修訂單數量，待正式恢復生產動能，第4季旺季營運仍可期待。

威宏2017~2018年經歷中國大陸工資成本增加、產能陸續移轉東南亞基地使得生產銜接不順，另外，2018年購併泰國TWT廠，但2019~2020年在美中貿易摩擦與新冠疫情影響客戶下單意願，導致購併並未產生綜效，預期在2021年威宏 KY組織調整將告一段落，2022年營運恢復正常水準。

歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，各大運動相關及輕奢包袋客戶對市場規模不斷擴張仍抱持相當正向態度，下單動作積極且訂單量大，並樂觀全球國境管制解封在即，將可望挹注威宏營運重返榮景。

展望2022年，威宏運動裝備事業受惠整體運動包袋訂單持續增溫、精品包袋在中國大陸同業紛紛退出市場，有利精品包袋營運由虧轉盈。法人預估，威宏 2022年營收可望成長逾1成，獲利有機會大幅成長。