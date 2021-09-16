四川瀘縣發生震級6.0地震，電視、手機、「大喇叭」再次提前預警。（大陸央視）

四川瀘縣發生震級6.0地震，電視、手機、「大喇叭」再次提前預警。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，16日4時33分，四川瀘縣發生6.0級地震，已致2死60傷，瀘州啟動一級應急回應 。中國地震局與成都高新減災研究所（減災所）聯合建設的中國地震預警網，成功預警此次地震，給成都市提前49秒預警、重慶市提前31秒預警，給瀘州市提前6秒預警。

減災所初步統計表明，雲南省昭通市、四川省樂山市、四川省宜賓市、四川省成都市等的學校、社區、內江-宜賓高速公路服務區等通過「大喇叭」提前9秒-59秒發出預警。

成都鐵路局、成都地鐵、危化企業等通過專用接收終端預警，開啟了預警功能的小米、華為、vivo、OPPO手機、小米電視、TCL電視、四川廣電電視、四川移動電視等，都提前發出預警。

包括四川公安等近50個政務和媒體微博發布了地震預警資訊，中國地震預警網還為國家減災中心、四川省應急管理廳、瀘縣應急管理局等部門提前預警了該地震。

地震預警系統為距震中36公里的瀘州市，預警時間6秒，預估震度4.7度；距震中50公里的內江市，預警時間10秒，預估震度4.3度；距震中57公里的自貢市，預警時間12秒，預估震度4.1度；距震中84千米的宜賓市，預警時間20秒，預估震度3.6度。

地震預警四川省重點實驗室主任、成都高新減災研究所所長王暾表示，鑒於大陸國產4家手機廠商（小米、華為、vivo、OPPO）的手機作業系統都已內置地震預警功能，為了民眾自身安全，建議民眾都開啟地震預警功能。