大陸知名女星范冰冰自從2018年捲入陰陽合約風波後，就被大陸官媒列為「劣跡藝人」，幾乎在演藝圈遭到封殺，她只好開始朝向美容事業發展。今（16）日迎接40歲生日的她，被經紀人在網路上公開一系列慶生照，素顏的真實模樣引起網友熱烈討論。

9月16日正是范冰冰的40歲生日，與她合作多年的經紀人兼好友楊天真，今日凌晨0點一過，立刻在微博上PO文表示「你這女人已經四十歲了！要一直美下去！我們已經相伴半生，願下半生也一直相伴」，展現絕佳的好感情，貼文中還附上多張私下替范冰冰慶生的照片。

只見照片中，范冰冰臉上疑似沒有太多妝容，僅用口紅增加氣色，身穿一件金蔥色的貼身洋裝，並用時髦的寬版黑色髮箍簡單裝飾髮型，手上拿著各種好友為她準備的蛋糕開心慶生。而白皙的皮膚與絕佳的狀態，都令網友相當驚艷，紛紛留言「狀態太好了」、「臥槽，冰冰姐都40了？」、「這也太凍齡了吧」、「天哪！一眨眼就40大壽了」、「40歲也只是個開始，女企業家衝起來」，引起熱烈討論。

范冰冰在1998年時，憑著電視劇《還珠格格》中的「金鎖」一角而成名，陸續又在等多部電視劇中演出，精湛又自然的演技受到大批粉絲喜愛，之後甚至前往海外拍攝好萊塢電影，成為享譽國際的知名女星。

不料，2018年捲入陰陽合約風波後，演藝事業便陷入谷底，她還為了不牽連其他人，被迫與交往多年、即將結婚的男星李晨分手，如今她雖恢復單身，但個人美容事業卻經營的有聲有色，人氣也逐漸回升。