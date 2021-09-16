南韓正妹 Crystal 在 IG 上擁有 32 萬人追蹤，除了擁有一張純淨溫柔的臉蛋，那一身「前凸後翹」的魔鬼身材，或許才是讓她衝出高人氣的關鍵。不僅外貌姣好，身為愛狗人士的她，也經常在社群上 PO 出與毛小孩的合照，讓網友看了都直呼羨慕。

25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）

只見她總是抱起狗狗們對著鏡頭賣萌，同時還不忘小露事業線、美腿，引來大批網友紛紛表示羨慕：「想當那隻狗」、「狗是無辜的，要就衝著我來」、「看了只想汪、汪、汪」

25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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今年 25 歲的 Crystal，皮膚相當白皙，不僅長得漂亮，胸前那一對「豐滿雪乳」更是吸睛！不論是在家、健身時，或是走出戶外，都會大方地秀出「北半球、ㄦ字溝」！也許是有在運動的關係，她的身體曲線也是凹凸有緻，把各地粉絲都迷得團團轉。除了傲人乳量外，她的螞蟻腰、大長腿也超有看頭，雖然確切身高未知，但光是看到她露出那一雙雪白美腿，就已足夠讓腿控們陷入瘋狂。

25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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近年來，南韓網美圈的審美已漸漸改變，不再吹捧骨感的紙片人身材，轉而追求「腰細、臀有肉」的 S 曲線，若又有著飽滿的上圍，則更容易吸引各地網友的目光。而 Crystal 就是「腰瘦、奶膨、卡稱頂叩叩」的最佳代表之一，女生追蹤她是把她當成健身指標；男生關注她則是欣賞她的完美體態，因而累積出廣大的 Followers。

25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）

滑遍她的 IG 頁面，除了有運動時的自拍，更吸人眼球的莫過於那一張張清涼養眼的比基尼辣照啦！不論是正面、側面還是背面，搭配一身白嫩肌膚、飄逸秀髮，都能讓她在舉手投足間散發著迷人魅力。

25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了 （圖片／JKF提供）
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