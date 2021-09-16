進入秋冬季節，搜狐網命理專欄點名，生肖屬龍、羊、狗的人從9月底起運勢大好，財運及桃花運來勢洶洶，不僅能轉運發大財，更有機會走向幸福，福分享不盡。

▍1.生肖龍

屬龍的人將在9月底迎接嶄新的運勢，尤其財運來勢洶洶，攔都攔不住，必定會賺取到大筆的財富，有機會成為家財萬貫的有錢人，有著花不完的錢，享不盡的福。而在獲得財運的同時，桃花運也相當旺，單身的屬龍人桃花朵朵開，可把握好時機脫離單身，順利走向幸福。

▍2.生肖羊

在9月底至10月初期間，屬羊的人財運無敵，各方面的運勢都比往年好很多，因為今年屬羊的人有「三合貴人」吉星入命，同時福星、天解星來到命宮，財運大好，運氣非凡。只要努力在事業在打拚，必定能把生活越過越好，未來不愁沒錢花。

▍3.生肖狗

在9月底至10月初期間，屬狗的人時來運轉，可一掃去年的霉運，逼退身邊的小人，更有不少好運降臨，讓屬狗的人好運狂漲，在事業上，有機會獲得長官賞識，透過升官加薪獲得大筆財富，同時桃花運旺翻天，只要持續經營自我，就能獲得滿滿收穫。