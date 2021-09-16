臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

莫德納疫苗到貨延遲，百萬莫德納第一劑接種者恐成「莫德納孤兒」，指揮中心指揮官陳時中並未否認，政府有莫德納混打高端的安排，但最後仍要專家就實驗結果決定是否放行。針對蔡政府疫苗採購計畫，台北市市長柯文哲昨日（15）直言就是「沒有計畫」，讓他「已經氣到不想批評」。柯直率的發言網友相當驚訝，有人更直呼「講得超直接，當下真的看呆了，但好爽！」

針對外界猜測，7月初接種莫德納第一劑者恐打不到第二劑，政府政策是讓這群「莫德納孤兒」混打國產高端疫苗，陳時中昨日在例行記者會上坦言，基本上是做這樣的安排。陳強調，相關的實驗都在進行，但還是要看實驗的結果怎麼樣，最後由專家學者決定是否放行。

對此，柯文哲昨日則在例行記者會上痛批，高端連「單打」的臨床三期實驗都還沒做完，現在居然在做「混打」的實驗，這實在超越醫學院訓練的認知，這不在他的認知範圍內。柯更嗆蔡政府的疫苗採購計畫就是「沒有計畫」，如今淪為「人家送你什麼你就打什麼」、「什麼來就想怎麼幫你打完」，簡直是亂七八糟，讓他「已經氣到不想批評」。

柯文哲痛批蔡政府疫苗採購「沒有計畫」一語，在網路引發不少共鳴，網友在臉書相關新聞連結下留言：「講得超直接，當下真的看呆了，但好爽！」「聽阿北說實話真的讓人通體舒暢」、「阿北說得真好，真敢說，標準答案」、「自始至今。就是計劃讓你打高端，怎麼會沒計畫」、「人民需要的疫苗，政府不準確，還吹吹吹吹牛說什麼超前部署，原來是擋合格疫苗，袒護高端，無能又可惡！」