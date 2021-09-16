神舟十二號載人飛船 今撤離太空站組合體 10:162021/09/16 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 神舟十二號飛船飛行模擬圖。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，9月16日8時56分，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功實施分離。 截至目前，神舟十二號太空人已在太空站組合體工作生活了90天，刷新了中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。分離前，太空人在地面科技人員的配合下，完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。 SpaceX送平民上太空寫歷史 堅韌號3天後重返地球 民眾注意 萬安44號演習今午發布警報 一張圖曝重點 #太空站 #太空人 #神舟十二號 #載人飛船 #撤離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張亞中移送考紀會爭議 洪秀柱點名：組發會有問題 10:232021/09/16 政治 陳時中新金句「不然台灣無法走在最前面」 引爆網公憤：這人瘋了 08:022021/09/16 政治 簡秀枝》電影《醬狗》與Identity的時代宿命 09:022021/09/16 生活 死800多人 柯嗆就是跟陳時中有關 04:102021/09/16 焦點要聞 用熱情燃燒整個台灣 做夢狂人─蔡聰明 08:302021/09/16 生活 獼猴逛郵局、傷遊客 太管處籲別餵食 04:102021/09/16 焦點要聞 柯文哲嗆「死800人跟陳時中有關」 網一聽秒回4字 08:352021/09/16 政治 四川瀘縣規模6.0強震已致2死60傷 轉移安置6904人 09:582021/09/16 兩岸 桃勤20多歲女員工染Delta 385人擴大採檢結果出爐 09:552021/09/16 生活 最不會呼吸的一種動物 就是人類 07:002021/09/16 健康 聞積起舞 高雄再現搶地熱潮 04:102021/09/16 地方新聞 兩岸熱門新聞 129名香港公務員拒簽宣誓聲明 港府：大部分已離開政府 - 兩岸 英禁中國大使入國會 陸外交部：將做必要反應 - 兩岸 - 旺報 神舟十二號載人飛船 今撤離太空站組合體 - 兩岸 陸國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青少年時尚 - 兩岸 - 旺報 史話》去中國化的操作──斯卡羅史觀爭議（三） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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