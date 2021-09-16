據央視新聞報導，9月16日8時56分，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功實施分離。

截至目前，神舟十二號太空人已在太空站組合體工作生活了90天，刷新了中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。分離前，太空人在地面科技人員的配合下，完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。