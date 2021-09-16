美國利率上升預期將推升美元進一步走強，這對部分總經脆弱的新興市場可能造成不利？富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場暨小型股策略總監伽坦．賽加爾認為，以過去經驗顯示，美國利率上升並不一定代表對於新興股市不利，以2007年以來美國公債殖利率於一個月內上漲逾25個基本點(0.25%)為例，該時期新興股市平均報酬率甚至高於整體歷史平均水準，主因利率上升通常與較佳的經濟成長前景連結，而非對於通膨的擔憂，這將有助於支撐股市表現。

伽坦．賽加爾表示，2022年投資新興市場有兩大風險須留意，首先為美中情勢，我們都希望美中關係能夠改善，也需要更為穩定的美中關係，若雙方能維持穩定及合作的關係、消除地緣政治風險，乃符合所有人利益，股票市場也可望因兩大強權把焦點放在基本面議題上而受惠，不過市場仍可能需要為潛在的波動預作準備。此外，許多國家債務水準攀高之後，政府可能開始思考如何降低債務，或是籌措財源來改善財政、尋求讓債務水準趨於穩定，政府財政支出上也會更加謹慎，這些都可能讓經濟成長動能放緩。

伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金在內生成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。