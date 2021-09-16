中鋼(2002)開出10月份及第四季內銷盤價，如預期開平高盤，平均調幅為1.32%。中鋼月盤產品多為平盤，預計短期市場有疫情不確定因素干擾，但第四季旺季需求仍暢旺。中鋼因先前股價漲多，隨著盤價開出，股價持續呈現整理，鋼鐵股今日也跌多漲少。

中鋼昨日開出10月份及第四季內銷盤價，如預期開平高盤，平均調幅為1.32%。其中，月盤產品包括大宗底材一般熱軋等均為平盤，僅電磁鋼捲每噸漲500元，季盤產品包括鋼板、汽車料、熱浸鍍鋅鋼捲皆漲每公噸1500元，僅棒線漲幅在0元至1000元。

中鋼董事長翁朝棟表示，第四季旺季需求雖被看好，但受疫情因素遞延，致下游資金壓力大增，新盤因此減緩漲幅照顧下游，「先蹲後跳」等待第四季後市需求的爆發。

中鋼表示，時序邁入第四季鋼鐵傳統旺季，原預期終端需求可持續增溫，然部分地區如東南亞受疫情衝擊，加以全球物流嚴重受阻，導致下游產銷動能趨緩，需求可能遞延釋出。中鋼公司秉持一貫「穩健、衡平、合宜」訂價原則，分別考量各項月、季盤產品的市場供需及價格水平，兼顧原料成本、匯率走勢，適度接軌國際行情，決議10月份及第四季全產品基價平均調幅為1.32%。中鋼股價事先反映利多，本周以來股價衝高後拉回，中鋼集團中鴻(2014)、中鋼構(2013)近兩天股價亦呈現整理。