雲朗觀光集團旗下雲品(2748)股東常會通過配息1元，今（16）日以40元參考價除息交易。雲品股價7月初觸及47.6元的10月高點後拉回，8日下探39.95元波段低點後回升，今日開盤即以上漲2.5％的41元瞬間完成填息，早盤維持逾2％漲幅。

受疫情三級警戒衝擊住房、餐飲及宴會業務，雲品2021年第二季歸屬母公司稅後虧損0.54億元、每股虧損0.72元，雙創歷史新低，拖累上半年歸屬母公司稅後虧損0.26億元、每股虧損0.35元，雙創同期新低。

隨著疫情趨穩，日月潭雲品及台北君品酒店分別於7月中、8月中重新開館，以降載方式恢復住房營運，消費力道回升亦使台北君品外帶餐飲營運轉強，使8月自結合併營收回升至0.79億元的近4月高點。累計前8月合併營收8.48億元、年減19.38％。

展望後市，雲品認為觀光旅遊業面對疫情需要長期抗戰，也許短中期不會好、但長期來看不會壞，將繼續努力嘗試所有可能創新商業模式找到新出路，透過多角化業務布局搶攻降級後的國旅市場，力拚營運谷底回升，不會被疫情打倒。

雲品表示，日月潭雲品目前平日最多能承接7成、假日最高可接8成住房率旅客，公司持續投資升級硬體設備，打造全新的煙嵐風呂私人湯屋，並將閒置的丹彤西餐廳打造為兒童專屬活動空間「VIK Kids Land」，均採包場方式營運，持續搶攻復甦的國旅商機。

雲品預期，政府下半年推出的振興策略，將有助帶動國內觀光內需市場，且近期住房及餐飲業務亦有明顯復甦跡象。不過，由於Delta變種病毒疫情造成的不確定性仍在，將維持最高標準的防疫清潔消毒準則，調整全館旅客承納量、並持續關注疫情走向。

為促進國旅內需消費，雲品至年底對公務員持國民旅遊卡購買禮券祭出專案優惠，搶攻下半年國旅市場商機、振興觀光產業。同時，宴會事業亦積極籌備新合作計畫，有望吸引更多特色場地業者加入「君品Collection」行列，創造公司長期穩健成長動能。