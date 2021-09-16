國民黨主席候選人張亞中涉嫌攻擊對手朱立倫、「3張本票樣張」風波，遭選監委員會移送考紀會爆內鬥，為平息爭議，選監委員會撤銷原決議。前國民黨主席洪秀柱自嘲，自己變成5號候選人，痛批組發會有問題，樂見黨中央「校正回歸」，但事後應該去查到底是誰要害誰或幫誰。

洪秀柱指出，中央黨部做這件事情不只不妥，根本非常不智，目前能夠校正回歸是好事，但事後應該去查，中央黨部哪一個人出的主意，到底是在幫誰或害誰，每一個人都可以從各種角度揣測，「我就直接點名組發會有問題」。

洪秀柱直言，自己很清楚流程，所有提案議程都由主發會負責，主發會必須要負責任，那有開會不事先通知議題是什麼嗎？這是不對的，而且是臨時通知，也不讓別人知道議程內容是什麼，是否別有居心。

洪秀柱說，若她是張亞中，她會很高興黨中央幹這種事，雖然看起來再打壓，但凸顯國民黨莫名其妙，更需要改革，如今有這些事情出現是非常不好的，她也嘆，風波也害到自己，本來是一個板凳看戲，結果被抓去跑龍套做配角。

洪秀柱強調，自己跟張亞中無冤無仇，還是好朋友，但她一定要站出來講清楚，自己那時剛上任黨主席，遇上黨產被凍結非常辛苦，「我做主席沒領半毛薪水」，然而一開始裁員減薪，人家難免會痛恨，還有有心人士指她把錢藏起來。

洪秀柱認為，張亞中不必拿3張廢票，可以用不同方式表達他有募款與解決黨財務問題的能力，就不會對她造成誤會，甚至傷害，縱然如此仍謝謝對方當時主動說要幫忙借錢。但洪也忍不住抱怨，張亞中對此事沒跟她說一聲道歉，「我下次看到要罵他幾句」。