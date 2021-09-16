近日台灣有不少疫苗到貨，獨缺莫德納疫苗，讓很多7月已接種莫德納第一劑的民眾十分焦慮，擔心第二劑遲遲打不到恐影響保護力，據了解，我自購的108萬劑莫德納疫苗將於後天（18日）到貨，抒解國內的莫德納荒。此外，明天也會有自購的64萬劑AZ疫苗抵台。

我政府自購的505萬劑莫德納疫苗，目前僅到貨150萬劑，到貨率僅29.7%，若再加上後天抵台的108萬劑，到貨量終於衝破5成大關；另先前美國有捐贈我250萬劑莫德納疫苗救急，8月29日還有捷克捐贈我3萬劑莫德納。

目前國內有300多萬人打完第一劑莫德納，卻苦等不到第二劑的狀況，引發民眾反彈，昨天傳出台大要做莫德納混打高端的臨床實驗，更讓廣大莫粉氣炸，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上強調，只要打過第一劑莫德納者，都能打得到第二劑，目前疫苗政策就是這樣安排，盼民眾不用太過擔心。