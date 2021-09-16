中共《人民日報》微博報導，截至9月16日8時30分，四川瀘縣「9·16」規模6.0地震已造成死亡3人，重傷3人，輕傷57人，轉移6904人，縣城緊急避難場所（含玉街）安置10281人。專家研判，瀘縣近期發生更大地震可能性不大，但餘震將持續。

2021年09月16日4時33分在四川瀘州市瀘縣（北緯29.20度，東經105.34度）發生規模6.0地震，震源深度10公里。此次地震震中距瀘縣約6公里，距瀘州市約37公里，距成都市約197公里。據初步了解，當地震感強烈，成都、重慶等多明顯有感。

9月16日上午7：30，四川省地震局舉行新聞發布會說明，截至2021年09月16日06時00分，震區尚未記錄到規模M3.0以上餘震。

地震發生後，大陸中央應急管理部、中國地震局和四川省委、省政府高度重視，就做好人員救治、災情調查、震情監視等工作作出明確安排。應急管理部部長黃明，中國地震局局長閔宜仁，四川常務副省長羅文，副省長曹立軍等領導即時調度此次地震震情災情及應急處置情況，部署相關工作。

四川省地震局立即啟動地震應急預案，召開緊急工作會議，組織開展應急回應處置工作，第一時間指派自貢地震監測中心站和正在當地開展工作的四川省震災防治中心工作組，以及自貢和瀘州市防震減災工作部門迅速趕赴災區，並於5時許派出由雷建成局長、江小林副局長帶隊的46人現場工作組，組織開展震情監視跟蹤、災情調查等現場工作，協同當地政府抗震救災。

同時，四川省地震局組織專家會同中國地震局監測預報司、中國地震台網中心、重慶市地震局等單位聯合開展震情緊急分析會商工作，要求相關地區台站加密監測，嚴密監視當地震情發展變化。

專家根據區域構造特徵、歷史地震活動水準、地震序列特點等綜合分析認為，該區域近期發生更大地震的可能性不大，但餘震仍將持續一段時間，應注意後續餘震的防範工作。震中附近地區抗震設防震度為6~7度，後續地震造成建築物嚴重破壞的可能性不大。

在此次瀘縣地震中，四川地震震度速報與預警系統震後5秒在當地部署的轉發平台和終端發出預警資訊，發揮了較好的減災實效。

四川地震台高級工程師張致偉介紹，目前來看，此次地震震央甚至50公里範圍內，歷史記載以來發生過4次地震，此前最大的是1896年於自貢發生的5.7級地震。

四川地震台副台長、高級工程師張致偉表示：從4點33分發生6.0級地震到現在，總共發生了兩次餘震，分別為2.0級到2.9級，最大一次發生在4點55分16秒。