台大醫院近日啟動莫德納混打高端的臨床試驗，不少民眾擔心，最後恐被迫混打高端第二劑。對此，台北市議員游淑慧建議，第二劑混打高端，應讓第二類重要官員優先，省下AZ和莫德納給民眾，並點名行政院政務顧問丁怡銘，「第二劑打了沒？」丁怡銘今（16）日受訪時則表示，自己還沒打第二劑疫苗，未來若開放AZ混打高端，一定會去。

台灣莫德納疫苗持續短缺，但已有308萬人接種第1劑，估約有兩百多萬人在9月底前就要屆滿10周，恐成「疫苗孤兒」；而台大醫院近日啟動莫德納混打高端的臨床試驗，民眾擔心第2劑恐被迫混打高端。

游淑慧今在臉書表示，行政院長蘇貞昌曾說，「疫苗不足我不搶、沒人敢打我率先」。她說，目前高端完全符合蘇揆標準，疫苗充足但民眾疑慮；而第二類官員還沒打第二劑的，其中第一劑AZ還有12萬人，有人在等AZ二劑，也有人肖想混打，至於第一劑莫德納還有2萬人沒打二劑。

游淑慧點名，丁怡銘之前搶打AZ，第二劑打了沒？如果等混打，請混高端，「混打高端，這次讓重要官員優先。誰相信誰去打，高端還有第三劑，貨源充足慢慢打」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，丁怡銘今受訪時表示，還沒有打第二劑疫苗，未來若指揮中心開放AZ混打高端，一定去打高端。