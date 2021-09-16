「小鬼」黃鴻升在2020年9月16日因主動脈剝離驟逝，享年36歲，震撼演藝圈，而今（16日）是小鬼辭世滿1年，黃鴻升家人集結小鬼生前的圖文創作、手稿為他舉辦展覽，Sandy（吳姍儒）日前抽空參觀，由黃爸爸特地擔任導覽員，Sandy看著黃爸這一年暴瘦5、6公斤，讓她心疼不已，而這些作品對黃爸來說相當寶貴，他也提到「在別人眼裡幾塊錢，在我心裡是寶貝」，字句對小鬼的不捨。

黃鴻升家人集結小鬼生前的圖文創作、手稿為他舉行展覽，Sandy今在IG透露，黃爸爸帶她參觀時，她忍不住分心，Sandy瞄了好幾次黃爸的眼睛「大大的可以想見那曾經炯炯有神的目光，現在看來是有一份猶豫」，Sandy看著黃爸瘦了，對方也提到瘦了5、6公斤，同時，黃爸也吐露思兒心聲：「他很有想法，但都不跟我們講，所以就是說，把他的心願完成，看看他想講什麼」。

兩人看著展覽，黃爸說：「這都不是畫作。都是手稿，夾在哪裡，找到，收在什麼地方，找到，就收集起來」，黃爸對幾幅較為細緻入微的畫稿比了比「這些他工作沒有那麼忙的時候畫的，畫很細」，Sandy看著作品中的小細節，一點都不馬虎，讓她忍不住驚呼，彷彿是重新認識一位新銳設計師。

Sandy看著作品忍不住問，要是有人出價要買手稿怎麼辦？黃爸沒有思考、便反問「這怎麼賣？在別人眼裡幾塊錢，在我心裡是寶貝。怎麼賣？」一字一句滿是對兒子的思念，讓人不捨。