即將要進入9月下旬，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布9月下旬時來運轉的生肖，屬牛、龍、猴、蛇、鼠的人將有喜事臨門，無論事業、財運都發展順遂，度過幸福的時光。

▍1.生肖牛

屬牛人9月下旬有「三合貴人」之吉運，好運來臨，心情也無比舒暢，常有貴人相助，會迎來意想不到的機會和幸運，真是令人羨慕。屬牛人好運在身邊，容易實現心中夢想，有吉星的照耀，做事感覺特別順利。

▍2.生肖龍

9月下旬屬龍人大吉大利，運氣極佳，人緣非常好，有「六合貴人」之吉運，人氣高容易得到貴人相助，所以會越來越有錢，大財臨門驚喜多多，工作順利，收入理想，同事、主管相處和諧，凡事旺上加旺。

▍3.生肖猴

屬猴人9月下旬正值「官星遇劫」運，自信心強，積極主動，雖然偶爾會感到疲憊，但一切都值得，用心去做必會有收穫。屬猴人的才華可以充分施展，職場表現亮眼，飛黃騰達是必然的事情，曙光在前方，好好努力就能有所收穫。

▍4.生肖蛇

屬蛇人9月下旬正值「三合貴人」之吉運，諸事稱心如意，有坐享清福的好運氣，容易吸引位高權重的貴人，做事有人幫，凡事無比順利，大有升職、加薪的可能。財運受事業的帶動，個人的收入也有所提高，小金庫越來越滿。

▍5.生肖鼠

9月下旬屬鼠人家有喜事，得天賜良緣，有「天喜」桃花入命，未婚者迎接甜美愛情，有機會談一場浪漫的戀愛，告別單身；有伴侶者相親相愛，彼此互相理解扶持，感情很穩定，非常適合求婚、訂婚，步入神聖的婚姻殿堂。

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