尋求連任的國民黨主席江啟臣今天公布第4波競選影片，畫面中資深黨員站出來，力挺江啟臣是「踏實」、「誠信」、「有魄力」的領導人，講到激動之處眼角泛淚。另外，江啟臣也刊登報紙廣告，訴求「回歸勝利」，提到自己若當選，有信心推出新式初選，革除自私不團結的老毛病。

江啟臣最新的競選影片，由兩位資深黨員站出來，大力肯定江啟臣帶領國民黨力拚反萊豬公投，2018年台中市長初選民調以0.6％輸給盧秀燕飲恨，就全力支持盧順利當選等事蹟，訴求江啟臣是有誠信、氣度、正派、踏實、不謀權的領導人。

江啟臣在臉書表示，聽到2位老前輩的鼓勵話語，他心中滿是感激，沒有人是天生勇敢的，這一切的動力，都來自「捍衛中華民國」、「愛護中國國民黨」的決心，讓他無怨無悔、義無反顧站出來。

江啟臣強調，國民黨過去的輝煌榮光，是靠革命、是靠信念；未來的執政契機，更是需要靠行動、靠理念，他期盼演起「承先啟後」的角色，促成黨內不同世代的理解與合作。

另外，江啟臣也在本報刊登廣告，繼先前「回歸戰鬥」、「回歸兩岸共識」主軸，今天是「回歸勝利」，江強調，重返執政，必須勝選，而要勝選，得先壓制1450洗腦霸凌，其中關鍵在於網路，他任內以line串聯30多萬名黨員，組件戰鬥藍。

江啟臣提到，為了根除自私不團結的老毛病，空喊團結不如建立公平、合理、透明的提名制度，因此，新式初選的精隨要黨意結合民意，時間拉長，分區舉行競選活動。

江啟臣也說，國民黨從2008年馬英九完全執政執政，到2016年朱立倫完全在野，2020年韓國瑜被民進黨戴紅帽中箭落馬，他若當選，有信心穩健操作涉及美中台三邊的選戰策略求勝利，不讓民進黨再得逞。