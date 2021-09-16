台中市外埔區1間知名禪寺的女住持2007年得知高中好友小芳（化名）家中開幼兒園、事業有成，且小芳獨自與年邁父母同住，向小芳宣稱「妳命格不能留太多錢，否則會下地獄」，因而保管對方約3600萬財產，日後卻避不見面；法官審酌她曾對小芳說「您家庭的業太重，背不起」、「難道你以為我會把你花掉」，認定詐財屬實，判1年8月徒刑，並交回錢財。

判決書指出，該女住持被信徒尊稱「吉祥」，同時也是多家公司的負責人，她在1985年讀高中時認識小芳，2人畢業後斷了聯絡，直到2007年再度連繫上，她得知小芳家中經營幼兒園有成，且對方與年邁雙親同住，竟向對方宣稱命格不能留太多錢，否則對父母不好，「日後也將下地獄，無法昇天」，並要求對方將財產交給她保管，且不得告知父母。

小芳日後將3631萬元陸續匯入該女住持的公司帳戶中，期間因用錢需要取回1319萬元，她在2016年父母皆去世後，要求領回剩餘的2311萬，卻遭到對方避不見面、憤而提告；但女住持辯稱從未以宗教違法取財，更指出小芳有碩士學歷，依智識程度不可能因為她1句「妳身上錢不能太多」就受騙。

不過法官依2人的LINE對話，發現女住持對小芳說「拿的也只是迴向做功德圓滿無量而已，難道你以為我會把你花掉」、「您家庭的業太重，背不起」，且小芳之後還收到其他信徒私訊說「你知道因為你的無明，你為你爸做的功德會怎樣嗎」、「原來你是視錢如命的人喔」，認定詐財屬實，判1年8月徒刑，並歸還2311萬元。