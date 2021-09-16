據大陸國家衞健委今日通報，昨天（9月15日）大陸新增確診病例80例，其中境外輸入病例31例，本土病例49例（福建48例，雲南1例）。在福建48例本土病例中，莆田市佔38例，廈門市8例、泉州市2例，其中無症狀感染者轉確診9例；報告新增本土無症狀感染者0例。

自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例200例，目前住院200例（廈門市53例、泉州市18例、莆田市129例），無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察4例（廈門市1例、莆田市3例）。

目前密切接觸者已解除醫學觀察29162人，尚有5417人正在接受醫學觀察。

據《湄洲日報》9月16日消息，昨夜今晨，莆田市委書記劉建洋主持召開全市疫情防控工作推進會，傳達學習全省疫情防控工作視頻會議精神，分析研判莆田市當前疫情防控形勢，對下一步工作再部署、再推進、再落實。「要加強社會面管控，尤其要抓實社區管控，分清重點區域、關鍵環節和核心部位，分區分級分類防控，提升群眾防控意識，堅決把疫情控制在點上。」

會議指出，當前，莆田市疫情防控形勢複雜嚴峻。各級各部門要深入學習貫徹習近平總書記關於新冠肺炎疫情防控工作重要指示批示精神，在大陸國家工作組和省委省政府的全面領導下，進一步認清形勢，刻不容緩、爭分奪秒落實科學精準防控措施，確保人民群眾生命安全和身體健康。

會議強調，要根據疫情發展形勢，聚焦工作重點，強弱項、補短板。要加快核酸檢測速度，進一步優化流程、查缺補漏，做到應檢盡檢。要加強隔離管控，落實屬地責任，完善調度機制，強化力量配備，規範管理隔離場所，做到應隔盡隔等。

昨天（9月15日）大陸國家衛生健康委員會副主任李斌率國務院聯防聯控機制綜合組福建工作組一行深入莆田市荔城區、涵江區，檢查指導疫情防控工作。

李斌強調，院感防控工作事關疫情防控大局。要切實提升院感防控意識和能力，全面落實各項工作要求，扎實做好醫務護理人員業務培訓，嚴格規範操作流程，堅決守住安全底線。要深入開展流調工作，詳細摸清行動軌跡，及時發現密接和次密接人員，嚴格實行賦碼管理，有效切斷傳播途徑。要進一步完善隔離病區閉環管理鏈條，強化監督檢查，全力以赴查漏洞、補短板，以零容忍的態度防止院感發生。要全力開展醫療救治，在確保安全的前提下，做好患者心理疏導，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。

在麟峰小學、華佳彩有限公司、新威電子實業有限公司、江口鎮江口社區等地的核酸採樣點，李斌察看了現場秩序和採樣流程。他指出，要進一步加強核酸檢測組織實施，科學合理做好檢測人員輪值調度和溝通對接，切實提升工作效率。要認真梳理群眾核酸檢測情況，做到底數清、情況明，確保應檢盡檢。要善於總結提升，持續完善流程規範，聚焦群眾需求提升服務水平，防止出現交叉感染，高質高效完成檢測工作。

9月10日以來，莆田市本土確診病例持續增加，集中在仙遊縣。