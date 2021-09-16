金寧鄉公所明（17）日舉辦「中秋節小確幸~博餅快閃」活動，狀元彩品是金門高粱鴻龍佳釀禮盒。（金寧鄉公所提供）

博餅快閃也有石蚵娃娃等多樣禮物，歡迎鄉親分享傳統民俗樂趣。 （金寧鄉公所提供）

大家一起來試手氣!金門金寧鄉公所明（17）日舉辦「中秋節小確幸~博餅快閃」活動，狀元彩品是金門高粱鴻龍佳釀禮盒，另有可愛的石蚵娃娃等多樣禮物，歡迎鄉親分享傳統民俗樂趣。

金寧鄉公所表示， 快閃活動訂於9／17日早上9點到下午5點（中午休息時間12點~13點30分不開放體驗）在金寧鄉公所1樓快閃博餅專區進行。每人限玩1回，共有3次擲骰機會，以3次中最高成績發放彩品。另為感謝醫護及防疫相關人員的辛苦，凡出示相關證件者即可增加2次擲骰機會。

活動獎項：「狀元」金門高粱鴻龍佳釀禮盒、「分平」 石蚵娃娃1隻 、「三紅」 走吧!金寧景點磁鐵套組 、「四進」金寧特色周邊 口罩／紙膠帶(隨機發放)、「二舉」 巧克力1條、「一秀」 貢糖1顆。

鄉公所提醒參加民眾應遵守相關防疫規定，彩品數量有限送完為止!相關資訊可撥打082-325610或參考金門縣金寧鄉公所粉絲專頁。

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