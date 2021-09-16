國民黨主席候選人張亞中遭指攻擊對手前新北市長朱立倫、「3張本票樣張」風波，選監委員會一度擬移送考紀會查明，引發軒然大波，後於昨日撤銷該決議。對此，前黨主席洪秀柱今表示，她完全就事論事，不會二百五沒事跑出來講這些話，這是有原因的，且自己跟張亞中不但無冤無仇，還都是好朋友。

洪秀柱今（16日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪，開頭就自嘲自已經變成5號候選人，本來搬著一個板凳看戲，卻被抓去跑龍套去當配角的，越來越不得了，笑言自己是5號候選人。

針對選監委員會撤銷回決議，不送考紀會，洪秀柱認為，中央黨部做這件事不只是不妥，根本就是非常不智一個做為，到底是哪一個人想出的主意，現在校正回歸那是好事，但事後應該查黨中央哪個人出的主意，這到底是在害誰，還是幫誰？

洪秀柱直言，若自己直接點出來，她覺得組發會有問題，這提案是他們弄出來的，而且哪有開會事先沒通知人家，也沒告知議題為何，這是不對的。洪秀柱直言，就是組發會要負責任，所有提案和議程都是你要負責，「總而言之，我說不智，我不好意思說失智。」

針對外界認為國民黨在打壓張亞中？洪秀柱表示，憑良心自己要是張亞中，會很高興他們幹這種事，這凸顯國民黨莫名其妙，更需要改革。

對於外界認為「500萬美元支票」是不是有選邊戰，挺朱立倫的疑雲？洪秀柱立即表示，自己覺得莫名其妙，她完全就事論事，不會二百五沒事跑出來講這些話，這是有原因的，且自己跟張亞中不但無冤無仇，還都是好朋友。

洪秀柱更指出，她接任黨主席時很倒霉，黨產遭凍結、財產遭沒收，她上台時連薪水都發不出，所以自己一上台就裁員減薪，人家難免會恨她，且自己也知不可能連任，看到張亞中說那些話，她還在想怎會這樣講，特別請助理打逐字稿，她看完後認為容易引起誤會，這會讓人質疑她當初有錢故意不發，會對她造成傷害，自己當然有點火大，一定要出來講清楚。

針對有媒體報導張亞中的朋友傳訊息來要求不要影響選情，洪秀柱澄清，這有點誤會，她跟張亞中理念相近，也都有合作過，所以總有友人在中間緩頰，但她一定要講清楚，否則對自己傷害很大，但縱然如此，洪仍謝謝對方當時主動說要幫忙借錢。洪強調，突然之間造成那麼多討論，自己覺得很不好意思。她要勸張亞中，不必拿那3張廢票來說有美金支票，想表達自己有能力，有很多方式可以傳達，才不會對別人造成誤會和傷害。