陳冠希脾氣火爆又放蕩不羈的個性，曾為他惹出不少風波，其中最著名的就是豔照門風波，當時影響到好幾位知名女星的形象，浪子如陳冠希卻在遇到秦舒培之後被完全收服，還會不時曬出幸福的家庭照，然而多年過去，陳冠希卻堅持不娶秦舒培，原因也曝光了。

不少人都好奇，曾經的陳冠希女友名單落落長，為什麼卻會為了秦舒培收山，港媒就整理出了3點，秦舒培在知道陳冠希喜歡北極熊後，在他生日買了一張機票，直接帶他去看北極熊，浪漫的舉動讓他有被愛和重視的感覺，不僅如此，和秦舒培在一起後，陳冠希的脾氣也溫和不少。

陳冠希過去時常和媒體起衝突，然而他2017年在新專輯記者會上，竟主動和媒體喊話，「我知道有時候看到影片我可能態度不太好，其實很簡單的事，如果你尊重我，我也會尊重你，其實我沒有那麼壞，真的。謝謝你們。」且一直以來，秦舒培都是陳冠希的頭號粉絲。

秦舒培總是在社群平台上為陳冠希的事業宣傳，更時常發文大讚陳冠希是好爸爸，陳冠希也因此更心甘情願為家付出，甚至在每年秦舒培生日都會獻上肉麻祝福，今年更讚她是「最好的媽媽和最好的妻子」，然而2人至今都未領證結婚，也讓外界感到好奇，其實早在2017年，陳冠希就曾回答過這個問題：「結婚只是一張紙，重要的是感情。」