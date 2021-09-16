9月16日，救援人員在瀘縣福集鎮大田社區轉移受災群眾。（新華社）

中國地震台網測定16日凌晨4時33分，四川瀘州市瀘縣發生6.0級地震，震源深度10公里，震央位於北緯29.20度，東經105.34度。據官方瀘州發布微博消息，截至9月16日05時，此次地震造成部分房屋倒塌；瀘縣福集鎮草壩村已發現2人死亡，3人受傷。

大陸紅星新聞報導，電話聯繫上瀘州市瀘縣福集鎮草壩村一名村民，該村民表示，其中一名死者因為早上起來煮飯，地震時從家裡跑出來，遇到圍牆垮塌，被壓導致死亡。

該村民指出，草壩村有3500多人，800多戶人。據他了解，村裡大部分房屋受損，有房屋垮塌。

瀘縣消防表示，消防官兵已經趕到災區並展開救援。

此外，大陸高速公安交警提示，瀘縣地震救援通道已經開啟，社會車輛切勿前往。瀘縣西收費站因搶險救援，目前社會車輛通道關閉。瀘縣收費站社會車輛只出不進。前往瀘縣及瀘縣周邊收費站地方車輛要注意，目前瀘縣正在進行震後搶險救援，為了保證救援道路暢通，G4215成自瀘高速瀘縣西收費站，G76廈蓉高速瀘縣收費站、隆昌收費站對地方車輛進行交通管控。