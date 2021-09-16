日前一份綠黨製作的民調顯示，新竹縣市民眾有過半比率支持竹竹合併，新竹市長林智堅16日上午視察興南公園時重申，既然合併支持度高，他拜託大家既然郎有情、妹有意，希望大家早日祝福促成竹竹合併升格，在此工作上不要分藍綠，應該用國家發展的高度來推動。

林智堅針對綠黨民調指出，縣民和市民對於升格為直轄市非常關心，知悉度高達74％，合併支持度也高達56％，他想藉此機會拜託大家，既然郎有情、妹有意，希望大家祝福我們早日促成竹竹合併升格為直轄市，在這工作上不要分藍綠，應該要為國家的發展，為竹科未來在國際上更有競爭力、影響力，用如此高度來推動竹竹合併升格直轄市。

至於民調也顯示，新竹縣市民眾對於把苗栗納入意願似乎不高，對此林智堅僅說，他所倡議的是竹竹合併升格直轄市，民調裡面看得出來，民眾對於苗栗是否併入有不同看法，他都會尊重。

林智堅強調，一直以來提到為何竹竹升格直轄市有其正當性跟必要性，現在正是全球供應鏈重組關鍵時刻，站在國家未來和全世界半導體產業競爭，竹科所在的地方升格為直轄市，確實有其必要性跟正當性。

視察興南公園時，林智堅也面對台下的阿公阿嬤呼籲支持合併議題，表示升格直轄市後錢變多、公務員變多，城市可以全面規畫提升競爭力，就像台北市一樣，反觀新竹市連輕軌捷運都沒有，正因為資源不足，但升格就可以執行，讓大新竹團結更有力量。