針對美軍參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)，因害怕前總統川普在任期尾聲動用核武而與中國大陸高階將領通話，並遭到川普陣營質疑通敵、叛國一事；美國有線電視網(CNN)報導，白宮於15日正式表態，力挺密利。

在傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）與《華盛頓郵報》記者柯斯塔（Robert Costa）近日出版的新書《險境》(Peril)之中，詳細披露川普在執政末期失控的舉措。川普不但經常在辦公室大呼小叫，還活在自己建構出的美國總統大選陰謀之中，讓密利擔心川普下令軍事打擊或動用核武，進而引發世界大戰。

為此，密利親自致電給中國大陸中央軍事聯合參謀部參謀長李作成，並採取一系列祕密行動以防止川普下令軍事打擊或動用核武。

不過，消息傳出後引發川普及其盟友對密利的激烈批評，認為此舉無疑通敵、叛國，密利應該辭職並以叛國罪論處。

對此，白宮已正式表態全力支持密利。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）讚其為「極具榮譽感的好漢」，而美國總統拜登也力挺並稱「我對密利將軍非常有信心」。

甚至，曾在川普時期出任白宮國家安全顧問，並和密利共事的波頓(John Bolton)也「背骨」川普、為密利辯護。至於密利的發言人則發布聲明稿，強調密利的行為是適當的。

針對密利越權的說法，五角大廈現任與前任官員也紛紛站出相挺，表示密利與李作成通話是依據參謀首長聯席會議與其他高層、國防文官交往的協議而進行。

1名國防官員更證實，密利和李作成的兩次視訊會議約有15人參加，1次發生在10月30日，另一次在隔年1月8日。出席人員還包括國務院官員，所有的對話紀錄與說明已和情報社群還有各機構共享。

※兩次秘密通話

在《險境》一書中，記載著密利與李作成的兩次秘密通話。密利之所以會主動致電，是因為美方情報顯示北京認為華府很可能對大陸發動攻擊。為安撫李作成，密利保證美國不會考慮發動軍事打擊。

在10月30日的通話中，密利表示「李將軍，你我認識已有5年了；如果我們將要攻擊，我會事先通知你。絕對不會出現意外之舉，也不會有突如其來的攻擊。如果美中之間將爆發戰爭，或是有這類的傾向，將像過去歷史一樣會先有大軍集結」。

同一日，密利和當時國防部長艾斯培(Mark Esper)舉行視訊會議；但CNN訪問接任艾斯培的代理防長米勒(Chris Miller)，米勒表示自己完全沒有被通知密利和大陸軍事高層互動到何種地步。

米勒表示，「現在回想起來，我懷疑密利只給我一個敷衍的答案，也就是1月6日後我和國外軍事高層進行同步/協調會議」。不過，他也強調不認同《險境》一書中描繪的任何事件。

在第2次通話中，密利更向李保證，儘管美國在發生國會攻擊事件後可能看起來「不太穩定」，「但我們穩如泰山，一切都很好」。

一名熟悉整個通話的國防官員，則表示整個事件有通知米勒的辦公室。至於米勒的發言人巴特勒（Dave Butler ）則在聲明強調，「密利與其他國防高層的通話相當重要，有助於增加美國國家安全利益、提高相互理解、緩解緊張情勢，避免意外升級為衝突」。

他強調，「密利在10月1月與其他國家的通話符合其職責，並傳達美方保證進而維持戰略穩定。所有與他國高層的通話，包括報導描述的每一次通話，都有相關人員參與，五角大廈更與相關機構進行協調與溝通」。

※共和黨群起攻擊

但是，兩次通話的曝光還是引來前朝官員與共和黨員的抨擊，他們描述這類通話為閉門而又危險的自由外交；最讓批判者驚訝的，不是通話本身，而是密利居然向北京保證美國不會突然發動進攻。

美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）呼籲拜登開除密利。他指出，密利積極地削弱美國武裝部隊總司令，並考慮在與大陸發生可能的衝突前先將機密消息洩露給共產黨官員」，而密利要求軍官在執行任何命令前要先向他請示更是「干擾文人統帥下令核打擊的程序」。

川普則在聲明中建議以叛國罪審問密利，並強調自己「從沒想過對北京發動進攻」。美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也指控密利破壞美國三軍統帥的指揮鏈。「憲法規定文人對軍隊的領導權，如果參謀首長聯席會議主席削弱總司令的權力，還向我們的敵人做出承諾，這完全不符合其職責。希望報導是錯的」。

CNN指出，密利將於9月28日出席參議院軍事委員會聽證會。屆時，勢必遭到議員質疑其作為。不過，五角大廈發言人柯比強調，密利所為 「完全符合」核武發射的協議。作為總統重要軍事顧問，密利「密切參與」動用核武的任何決策。