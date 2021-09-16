畢業於淡江大學的Kitty，是目前任職於航空業的空服員，經常在Instagram分享她的日常，火辣的身材與甜美的笑容，讓人心花怒放，尤其是那雙筆直的長腿，更是讓她走到哪都成為眾人矚目的焦點。

法文系專業的Kitty因為外語專長、氣質出眾的亮麗外表，成功錄取由前長榮航空董事長張國煒另行創立的星宇航空，擔任守護大家空中安全的空服人員，這個工作不僅達成她喜歡旅遊的夢想，也能將她的所長發揮出來。

Kitty擔任空服員已經2年，從Instagram上面也能看見她分享制服照，穿上優雅的灰金色制服，更是讓凸顯她透白的膚色，及口罩也遮掩不住氣質逼人的美貌。

除了空姐工作之外，Kitty私下也是能動能靜的高挑美女，像是她曾經PO出自己彈鋼琴的畫面，特寫鏡頭裡，她大膽穿上深V連身裙，將雄偉事業線展露無疑、修長手指輕撫琴鍵，秀出自己性感又多才多藝的一面。

不只是靜態彈琴的優雅，Kitty也經常上山下海從事戶外運動，例如穿上運動套裝去爬位於北市景美的仙跡岩，照片中她長髮隨風飄逸、穿著運動套裝展現凹凸有致的身材，主動接近大自然花草樹木，一顰一笑都令人春心蕩漾。

Kitty的足跡甚至遍及外島澎湖，她穿著白色禮服顯得高貴，斜肩設計的款式小露酥胸，長裙開高衩到大腿根，修長雪白的美腿、甜美的笑容，馬上成為比玄武岩更亮眼的景點。

同時Kitty來到海邊時，也大解放穿上最火辣的三點式比基尼，紅色的布料罩住三角部位，大方露出白皙肌膚及性感鎖骨，及超兇的上圍，對著鏡頭擺出嫵媚表情、眼神狂放電，散發出濃濃女人味。

另一套黑色比基尼則是人魚線若隱若現，披上白色薄紗，面露朝氣的笑容充滿正能量。