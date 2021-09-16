今天在大聯盟場上洋基以4：3險勝金鶯，目前拿下三連勝，而美聯東區勁敵藍鳥和紅襪今天也雙雙贏球，所以目前洋基仍以82勝64敗暫時坐在分區第二，接下來的比賽他們得全力搶勝，否則隨時有被超越的可能，尤其要非常小心藍鳥，因為他們近10場拿下8勝2敗，狀況相當火熱。

這場比賽洋基派出柯提斯(Nestor Cortes Jr.)先發投球，他狀況很好，總計投6局被敲3安僅失1分，狂飆11次三振，投出2次保送，目前自責分率是2.60，算是洋基輪值裡狀況不錯的投手，可惜因為他下場後被追平，今天他無緣拿下勝投，由派羅塔(Wandy Peralta)奪下。

洋基在比賽第3局率先展開攻勢，游擊手厄薛拉(Gio Urshela)擊出2分全壘打，接著洋基以2：0的比數領先了3局，但在6局下半遭到金鶯海斯(Austin Hays)炮擊，以陽春炮討回1分，而這也是海斯本季個人第19轟，就這樣一路緊咬洋基到第7局。

第8局海斯再次開轟，這是一發左外野方向2分炮，也是他個人第20轟，瞬間將比數超前到3：2，洋基在比賽重要關頭首嚐落後局面，讓人擔憂他們是否能拿下比賽，好在他們緊急換上派羅塔止血，將最後一個出局數拿下，不讓比分再被拉開。

9局上半輪到洋基進攻，這時球場下起了大雨，不過洋基沒有因此熄火，賈登納(Brett Gardner)在壘上有人時擊出關鍵安打，一次送回2分，洋基再次以4：3拿回領先優勢。最後9局下他們派出王牌終結者查普曼(Aroldis Chapman)，他成功關門，幫助球隊以4：3驚險獲勝。

GET UP CEDRIC MULLINS!!!!! pic.twitter.com/PHyHJbUJRg — Cut4 (@Cut4) September 15 2021

而今天洋基在比賽前半段其實可以拿下更多分數，桑契斯(Gary Sanchez)在2局壘上有一名跑者時一棒轟向中外野，但金鶯外野手穆林斯(Cedric Mullins)以超狂美技沒收了這支全壘打，這精采守備成為本場比賽一大亮點，可惜最後金鶯沒有贏球，不然這球肯定價值連城。