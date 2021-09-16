南屯精密園區停三立體停車場動土，預計2023年8月下旬完工。（陳世宗攝）

市長盧秀燕強調，為解決停車問題停車場投入高達3億8300萬元，藉此帶動城市發展。（陳世宗攝）

台中市精密機械科技創新園區為發展成為大肚山科技走廊的創智中樞，周邊畫設住宅、公共服務設施等，為因應產業及市民進駐園區的停車需求；經發局委託交通局代辦精密園區停三立體停車場，約可供351席汽車位及590席機車格，今天舉行動土，預計2023年8月下旬完工。市長盧秀燕強調，為解決停車問題停車場投入高達3億8300萬元，藉此帶動城市發展。

交通通局今天舉辦「南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」動土典禮，由盧秀燕主持，她表示，台中作為一座高度發展的城市，需要更多停車位滿足民眾需求，因此市府積極興建停車場，精密園區停三立體停車場完工後，將可提供近千個汽機車位，屋頂並將設太陽能板，減少能源消耗，感謝在地民代支持，提供民眾更好的交通。

盧秀燕指出，停車場工程將興建地下1層、地上3層立體停車場，地下1層為機車停車場，地上1至3層則為汽車停車空間，未來此立體停車場完成後，約可提供351席汽車位及590席機車格；建築物設計理念以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及順應地形為設計主軸，完工後定位為帶動南屯區發展的門戶新核心。

盧秀燕強調，此建案另預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約 1017 平方公尺，總設置量約 150 kW，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗並節省用電經費。經由太陽能板發電，併聯到台電電網，由現場所需用電先行供應，其餘餘電躉售價金用於夜間耗電、用電補償等。