北市副市長黃珊珊。（張穎齊攝）

台北人氣拉麵店「一蘭拉麵」15日下午臨時公告，接獲北市府通報，日前有確診者足跡涵蓋台北本店別館，因此15至18日暫時停止營業，北市衛生局證實，為案16213桃園市20多歲女性，確診為Delta變異株。北市副市長黃珊珊16日表示，北市截至昨晚匡列6人，連她的寵物也有妥善安排。

黃珊珊今日上午出席南門市場活動，她表示，案16213不是北市個案，但北市接到通報後，將第一、二圈的接觸者都匡列，截至昨晚匡列6人，大部分住進防疫旅館，還有她的寵物也有妥善安排，其中3名同事已PCR陰性，還有2名同事今要去採檢，北市府第一時間就處理，有發現接觸者就匡列。

針對昨天到議會爭取預算，是否談及北市府自購第3劑疫苗，是要莫德納還BNT，黃珊珊說，她沒預設立場買哪個疫苗，先編28億元預算，當時規畫買250萬劑，因北市265萬人口，再扣除一些年紀小、還不能打的，等預算通過後才開始採購作業，到時一定依法辦理，也會向中央提出申請，希望幫中央分擔買疫苗的責任。