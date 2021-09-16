住在高雄市橋頭區的39歲蔡姓女子從今年8月底至9月初，陸續到楠梓區的商店偷竊。警方獲報展開調查，尋訪遭竊的彩券行、雞排店、飲料店與麵店，最後以粉紅色安全帽為線索，順利逮捕蔡女。

楠梓警分局翠屏派出所於8月底接獲民眾報案，有多家商店遭竊，包含彩券行、雞排店等。警方成立專案小組擴大調閱監視器，過濾可疑車輛，經分析路口影像，發現嫌疑人竟將車牌遮掩，躲避警方追查，且嫌疑人都是同一人犯案。

警方後來發現，嫌疑人出沒的地點都戴粉紅色安全帽，經逐一查訪附近商家、擴大調閱嫌犯逃逸路線，並透過大數據分析，終於在右昌地區附近彩券行內發現嫌犯的蹤跡。

警方循線到德民路的彩券行盤查該名女子，這時蔡女見警員已經鎖定她，坦承犯行。蔡女表示：「因為失業已久，找不到工作，就一直行竊，得手金額都花費殆盡」。她還以為遮住機車車牌就能躲避警方追查，但還是落網，令警方無奈又生氣。

警方調查，蔡女先到這些商店佯裝購買東西，她趁店內的老闆或店員不注意時，下手行竊。她共得手5000餘元新台幣，其中在彩券行就偷了4000元。警方詢後，全案依竊盜罪函送橋頭地檢署。