大陸國家發改委今（16）日表示，將按照中共中央決策部署，進一步深化對共同富裕問題的研究，制定促進共同富裕行動綱要。

發改委指出，將推動構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，多管道增加城鄉居民收入，切實逐步提高居民收入和實際消費水準。

中美洲獨立200周年 蔡英文承諾：與友邦促進各領域合作交流
美國企業稅 拜登擬調升
#共同富裕 #促進 #發改委 #綱要 #分配