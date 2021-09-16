明霸克露橋涵管便道搶通，今天開始每日開放6個時段通行。(林雅惠攝)

明霸克露橋涵管便道搶通，今天開始每日開放6個時段通行。(林雅惠攝)

璨樹颱風外圍環流致高雄山區降雨，誘發玉穗溪數波土石流，造成玉穗溪口的明霸克露橋涵管便道再遭掩埋，經交通部第三區養護工程處甲仙工務段連日緊急搶修，今天上午整理便道安全設施後，於9時開放便道通行，段長陳正偉表示，開放後維持現行每日開放6個時段方式辦理，希望方便居民進出部落。

陳正偉表示，明霸克露橋涵管便道每日開放時段分別為上午7時、9時、11時及下午1時、3時、5時，每次開放30分，希望能夠方便居民通行。

拉芙蘭里里長吳光宇說，今天上午搶通明霸克露橋涵管便道，但因部落居民芒果已採收完畢，農作已經告段落，家中孩子也都下山就學，目前暫無迫切通行需要，居民幾乎都在山上未下山。

甲仙工務段表示，明霸克露橋涵管便道搶通後，用路人可繼續往東通行至100k的復興里部落，因復興里部落以上之100k＋400梅蘭明隧道東洞口路段9月13日發生上邊坡無預警土石崩塌，造成明隧道東洞口遭崩積土石掩埋阻斷，影響明隧道以東路段通行，車輛尚無法到達拉芙蘭里及梅山里。

甲仙工務段昨日上午動員機具全力搶通，但由於該處上邊坡仍處於不穩定狀態，現場持續落石不斷，施工機械無法趨近施工，為顧及施工人員安全，已下令機具人員暫時撤離，並守視監看，待落石停止趨於穩定後將立即進場搶救。

陳正偉表示，為紓解梅山與梅蘭2里居民的民生通行需求，甲仙工務段正與桃源區公所及復興以上3部落里長研議，部落緊急通行可評估藉由桃源區公所轄管的梅蘭里高繞梅蘭明隧道至復興里之農路通行方案，如可作為緊急民生通行通道，決定後將和桃源區公所即時對外公布說明。