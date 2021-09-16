知名藝人天心2016年宣布嫁給南韓攝影師金英敏後，非但沒有因此息影，甚至陸續推出多部戲劇作品，去年還憑著精湛的演技，再度入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，演技備受肯定，但她也因為忙碌的工作，加上新冠肺炎疫情的影響，被迫與老公分隔台、韓兩地，只能透過視訊維繫感情。昨（15）日，天心便在個人IG上曬出與老公逗趣的私下互動，讓粉絲們全笑歪。

天心在昨日的PO文中表示，與老公視訊時，一開畫面就大喊「我收…..啊！你為什麼裸體」，讓天心又好氣又好笑，傻眼表示「誰裸體？在做臉啦！」，當時正在開車的老公則忍不住回應「下次不要這樣誘惑我」。

原來，在公開的照片中，當時的天心為了方便做臉，身上僅圍著一條淡粉色的浴巾，躺在床上與老公視訊，沒想到昏暗的燈光讓老公一開視訊就以為她裸體，讓天心忍不住在TAG中搞笑標註「#這樣也可以嚇到尖叫」。

而夫妻倆逗趣的互動也吸引網友留言「哎呦喂呀」、「接通看到裸體真的會瞬間傻眼」、「哈哈，太閃了！感覺金先生差點都要罵髒話了」、「太好笑了」、「好可愛的對話」、「哈哈哈，有人被撩到了，都是裸色毛巾惹的禍」、「跟金先生裸體視訊很可以啊」、「金先生很怕被其他人看到」，意外引起熱烈討論，也見證夫妻倆的好感情。