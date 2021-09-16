北市府都發局16日起開始實施建築執照委託審查，增加北市建築師公會為受理審查單位，採委託專業公會審查與都發局自審雙軌制度，申請人向公會申請審查，需負擔約3萬至6萬。但若選擇向建管處申請審查，免收審查費用。

建管處指出，都發局原採行建築執照委託專業團體協助審查專案，已由北市建築師公會協助辦理13年，基於使用者付費並提昇審照品質及作業彈性，下階段都發局以訂定行政契約委託專業團體方式辦理，提高建築執照之審查品質，並要求受委託之專業團體其審查人員將負擔審查之行政責任、提高審查人員資格門檻、並納入保險制度等。

建管處處長劉美秀表示，建築執照申請人得自行選擇向都發局或北市建築師公會申請，自今年9月16日起實施，增加北市建築師公會為受理審查單位，提供民眾多一種適合自己的選項。

建管處發言人洪德豪表示，以往建管編列審查費用由建管處自行吸收，去年編列670萬預算，一件6800元，按件計酬委託建築師公會協審；現在直接由建築師公會擔任審查機構，起造人需自行繳納審查費，約3萬至6萬，因建築師公會的專業人力，相較於建管處建照科充裕，對於民眾來說審查速度更快。但若選擇向建照科申請審查，免收審查費用。

委託建築師公會辦理建築執照審查業務範圍目前包含如下：

（一）已完成都市更新審議或都市設計審議之建造執照（含變更設計）案，但屬下列類型之一者除外：

1.基地規模大於6000平方公尺。2.山坡地涉及水土保持計畫審查。3.保護區原有合法房屋整建。4.農舍案。5.併建照辦理現有巷廢止、改道。6.併建照辦理認定建築線。7.增設室內公用停車空間（停車獎勵案件）。8.涉及鄰避性、公共安全環境影響之用途設施如(加油站、變電廠、精神病院…)。9.其他因政策需求經甲方公告案件。

（二）雜項執照，但屬下列類型之一者除外：

1.山坡地涉及水土保持計畫審查。2.連續壁基地規模大於6000平方公尺者。3.農舍案。4.併執照辦理現有巷廢止、改道。5.併執照辦理認定建築線。

（三）變更使用許可：申請變更之樓地板面積超過1000平方公尺者除外。（四）拆除執照。（五）建築執照統計報表及副本校對作業。