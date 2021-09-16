新北市警局提醒中秋連假期間事先規畫行程，避免塞車。（新北市交通警察大隊提供）

新北市警局提醒中秋連假期間事先規畫行程，避免塞車。（新北市交通警察大隊提供）

中秋節連假將至，新北市警局預估重要聯外道路與觀光遊憩景點可能湧現返鄉出遊人、車潮，為維持交通順暢，國道將實施高乘載、匝道封閉、儀控管制等措施，提醒用路人事先規畫行程，避開易壅塞路段，以節省旅途時間。

警方表示，國1、國3南下「入口匝道高乘載」於9月18日6時至12時實施，各匝道均有員警及義交執行管制及勸離，不依管制駛入國道的車輛，國道公路警察將依規定逕行舉發，請用路人配合管制。

另國5石碇及坪林交流道南向「入口匝道封閉」於9月18、19日每日凌晨0時至中午12時實施，鑒於歷次連假實施匝道封閉期間，坪林坪碇路右轉國中路左轉北宜路沿線號誌未連鎖，致坪碇路往北宜路方向常發生壅塞回堵情形，新北市交通局新增遠端控制器，將由交控中心於中秋連假期間持續注控，即時遠端調整沿線7個路口號誌秒差，以有效紓解返鄉車潮。

新北警亦於連假前2日配合國道交通管制共規劃交通崗35處，動用警力105人次、義交81人次；另連假4天期間對於風景區共規劃交通崗47處，動用警力604人次、義交204人次。

警方提醒，因應「台64線台北港端增設南向匝道先期工程」自今年6月30日至10月30日封閉台64線西行八里匝道端至台北港段，本次特協調主管機關於連假首日上午5時至下午1時開放緊急調撥車道（1車道、無路肩），可避免行經平面4個有號誌路口，能縮短約10分鐘以上路程，惟考量路幅狹小，恐仍無法負荷龐大返鄉車潮，建議用路人可改走省道（台1線、台4線）連接台61線，或避開高乘載時段由國1五股交流道南下，以節省寶貴時間。

新北市政府對於新北轄內國道管制、各風景區防疫管制措施最新資訊已彙整於中秋連假交通懶人包（新北市政府交通局網站https：／／www.traffic.ntpc.gov.tw／），民眾可多加利用。