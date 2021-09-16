以綠能及電動車雙產業主題為主的中信綠能及電動車（00896）ETF，今（16）於證交所掛牌上市，由於電動車題材夯，成交量能熱絡，上午成交一個半小時，成交量已達近3.3萬張，股價最高來到15.08元小漲0.87％。

台灣指數公司表示，特選台灣綠能及電動車指數，為國內首檔聚焦綠能及電動車產業主題指數，篩選符合流動性檢驗、財務指標及公司治理評鑑標準的上市上櫃公司，設計綠能、電動車關聯產業群組，選取50檔代表性股票為指數成分股，指數每年5月及11月定期調整兩次。

以8月31日計算，指數權重前十大成分股為台積電、鴻海、中租-KY、台達電、中鋼、南亞、華碩、聯發科、聯電及光寶科。

依指數回測結果，自2017年5月至2021年8月底之累積報酬率為120.72％、夏普比率為1.14，表現優於台灣證券交易所發行量加權報酬指數的110.07％、1.06，以及臺灣全市場指數的118.52％、1.12。

為避免全球暖化加劇，呼應環保及綠色能源已成為金融市場關注的議題，中信投信委託台灣指數公司客製化開發「特選台灣綠能及電動車報酬指數」，提供發行人發展指數化金融商品的關鍵核心元件，也滿足投資人參與國內綠能及電動車產業的需求。

根據國際可再生能源機構（IRENA）發布的「2020年可再生能源發電成本」報告，2000～2020年間，全球可再生能源發電容量增加3.7倍，因技術進步及規模經濟的推動，成本於2010～2020年間大幅下降。

另根據工研院產科國際所研究，2035年至2040年電動車銷量將超越燃油車，2040年全球電動車銷量約達5000萬輛、產值估計約2.1兆美元，為智慧手機產值0.9兆美元的2.3倍，顯示全球電動車商機已漸趨成形，有利台灣電動車產業供應鏈長期發展。