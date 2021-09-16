來自日本的杯麵品牌 日清食品（Nissin）為慶祝創立五十週年，近期展開的「50 週年全套商品禮包」，推出極具創意且破格的相關食品企劃，率先介紹的就是令人既期待又怕受傷害，前所未見的「杯麵」口味碳酸飲料。

日清食品五十週年組合將採取限量販售（圖 / 日清食品）

甫一推出即吸引廣大視線的杯麵口味碳酸飲料，共計帶來了四種別樣風味，分別是醬油拉麵原味的薑汁汽水、海鮮口味的奶油蘇打汽水、咖哩口味的可樂汽水及辣番茄口味的番茄汽水，完全無法臆測的創意非常考驗老饕們對於自己心中美食的想像啊。

詳盡介紹了四種別註風味（圖 / 日清食品）

此外日清食品更是擔心消費者們不知如何搭配此款「夢幻飲料」，因此貼心邀請來了京王廣場大飯店招牌酒吧「Brillant」的專業調酒師，利用上述四款特殊的蘇打汽水為主要基底，調配出以春夏秋冬四季為發想的 Highball 飲料，並將食譜於官網上公開，不得不說大大增加了消費者的試飲慾望啊。

由星級飯店的專業調酒師所帶來的調飲示範（圖 / 日清食品）

此外伴隨著飲品同步推出的還有將國民美食－玉米棒，製作成原味、海鮮、咖哩、辣味番茄、味噌、鹽味、起司咖哩、豚骨等八種口味的零食產品，一口汽水一口玉米棒當真非常享受，熱愛冒險與嚐鮮的杯麵粉絲，不妨前往日本 Amazon 網站確認購買消息。