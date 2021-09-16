桃園市龜山區86歲李姓老翁，15日上午接種第2劑AZ疫苗，晚間被家人發現躺在床上失去呼吸心跳，緊急打119求助，消防人員到場發現老翁已無生命跡象，家人考量老翁年事已高，不忍讓他再受電擊等急救折磨，因此婉拒送醫。

據了解，李姓老翁15日上午於林口長庚醫院接種第2劑AZ疫苗後返家，沒想到晚間6時左右，卻被家人發現躺在床上一動也不動，立刻打119求助，救護人員抵達現場，發現老翁已無生命跡象，家屬不願讓老人家受電擊、CPR等急救折磨，因此婉拒送醫。不過警方獲報後已向桃檢申請司法相驗，將釐清李翁死因。

桃園市衛生局則表示已電話聯繫關心家屬，至於老翁的死亡是否與接種疫苗有關，必須等家屬申請預防接種受害救濟（VICP），再由審議小組判定。

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