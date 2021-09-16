瀘縣地震應變：成渝高鐵等11條線路暫停，救援人員徒手刨廢墟救人。（澎湃新聞）

9月16日地震發生後的瀘縣街道。（新華社）

9月16日，四川瀘州瀘縣發生規模6.0地震，救災專家組已趕赴震區，之前當地消防在龍橋社區接到群眾求助稱自家房屋倒塌後，有一名人員被埋。受現場情況限制，救援人員只能徒手刨挖等原始方式，救出被困人員。此外，中國鐵路成都局：成渝高鐵等11條線路11時前始發動車全部停運。

瀘縣發生地震後，四川曹立軍副省長指示要求，省府自然資源廳第一時間指揮部署，省地災指辦迅速電話指導調度瀘州市及其鄰近的宜賓、自貢、內江等市了解震情、排查核實次生地質災害情況，瀘州市有兩支駐守專業地勘隊伍50人到現場調查。

大陸中央自然資源部已派出由中國地質調查局成都中心副主任胡時友帶隊的專家組馳援災區。自然資源廳廳長孫建軍已帶領廳專家工作組趕到瀘縣震央。

中國鐵路成都局集團有限公司官方微博「西南鐵路」16日通報，受四川省瀘州市瀘縣地震影響，為確保旅客生命財產安全和鐵路運輸安全，鐵路部門正在按照應急預案，組織人員全面檢查西成高鐵、成貴鐵路、渝貴鐵路、蘭渝鐵路、鄭渝高鐵、滬蓉鐵路、成渝高鐵、綿瀘高鐵、成灌鐵路、成雅鐵路、內六鐵路等線路受影響區段的設備。16日11時前以上線路始發的動車全部停運，持有停運動車車票的旅客可在30天內到任一車站辦理全款退票手續。

此前，「西南鐵路」通報，西成高鐵、成貴鐵路、渝貴鐵路、蘭渝鐵路、鄭渝高鐵、滬蓉鐵路、成渝高鐵、綿瀘高鐵、成灌鐵路、成雅鐵路、內六鐵路等線路的部分車站有不同程度震感。為確保旅客生命財產安全和鐵路運輸安全，鐵路部門迅速啟動應急預案，緊急封鎖相關區段，全面檢查線路設備。