台鐵16日推出新款「蒲燒鰻魚便當」，每日限量供應50份，且只在台北車站台鐵便當1號店賣到26日，每份售價179元。台鐵表示，這批鰻魚因為疫情而未輸往日本，現在讓台灣民眾以平價享受蒲燒鰻美味。

台鐵台北餐廳經理蔡毓敏表示，此次鰻魚便當是台鐵局與漁業署合作規劃，嚴選彰化區漁會推薦的輸日等級蒲燒鰻，並由台鐵局台北鐵路餐廳主廚精心研製。蒲燒鰻魚便當9月16日至26日於台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐供應30份、晚餐20份，每份售價179元，因應中秋佳節特地以圓盒盛裝，寓意圓圓「鰻」滿。

蔡毓敏說，定價179元有參考市售鰻魚便當價格，台鐵是希望民眾以較平價的價格享受台鐵鰻魚便當。此前台鐵賣過最貴的一款便當是鮭魚便當售價299元。

台鐵台北餐廳廚師陳耀駿(簡立欣攝)

台鐵台北餐廳廚師陳耀駿表示，輸日等級的鰻魚本來就是以更嚴格標準挑選，大小都有規定，也更肥美。主菜是刷上蒲燒醬炙烤的鰻魚，白米飯上面也刷上醬汁；配菜是拌入柴魚提味的蛋絲及胡蘿蔔絲，以及用洛神花醃製的白蘿蔔及薑片，融合台灣及日本風味。

蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，於台北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元，以圓盒盛裝擺盤，恰似上空灑著清輝的滿月。台鐵敬祝大家中秋佳節，圓圓「鰻」滿！

受到疫情影響，民眾少出門，加上火車上不能飲食，受到廣泛喜愛的台鐵便當銷售數量大減。蔡毓敏表示，台北餐廳8個營業所每日銷售便當數量從1.2萬個降為4000個，這次是希望這款限量蒲燒鰻魚便當帶給民眾全新風味。